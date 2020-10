Sinergas del gruppo Aimag introduce il superbonus 110%

Sinergas presenta il Superbonus 110%, la misura economica che ha l’obiettivo di favorire gli interventi di ristrutturazione e riqualificazione energetica degli edifici.

Grazie a questo bonus – spiegano da Sinergas- chi esegue una ristrutturazione fino al 31 Dicembre 2021 può contare su una detrazione del 110% delle spese sostenute per gli interventi che puntano a migliorare l’efficienza energetica degli edifici e che riducono il rischio sismico. Sinergas si impegna a proporre un General Contractor e un acquisitore del credito di imposta con il servizio “Chiavi in mano”: un referente unico che si occupa di tutta la parte burocratica relativa all’accesso e alla cessione del credito. Lo scopo di Sinergas è quello di valutare la sussistenza dei requisiti d’accesso al Superbonus e, in caso di esito positivo, prosegue fino alla realizzazione degli interventi e all’acquisto del credito maturato.

“Un’opportunità per i cittadini di ridurre i consumi energetici e garantire sicurezza” afferma il presidente Aimag Gianluca Verasani, per rendere sicuramente più confortevole la dimora dei cittadini con il massimo risparmio, ma anche un’occasione di lavoro per le imprese e gli artigiani territoriali colpiti dalla crisi degli ultimi vent’anni. “Un servizio senza pensieri a cui vi possono accedere solo coloro che presentano requisiti oggettivi e soggettivi e regolarità edilizia, dove il cliente deve compilare un modulo di raccolta dati, consegnare la documentazione richiesta e una lettera intenti al prezzo di 450 euro” affermano da Sinergas, in cui il risultato sarà un esito positivo o negativo, in base alle richieste soddisfatte.

Una opportunità straordinaria in un momento molto importante contro i cambiamenti climatici e la qualità dell’aria, anche per i cittadini che hanno la possibilità di qualificare il patrimonio esistente, facendo ripartire il settore dell’economia.

