Pd Area Nord e la truffa dei diamanti: “La Fondazione Cassa Risparmio di Mirandola è un patrimonio, di tutti”

Il Pd dell’Area Nord interviene sulle polemiche sollevate dall’on. Golinelli e dal sindaco Greco che, facendo leva sull’inchiesta sull’operato dell’ex presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola, cercano di demolire l’immagine della passata Amministrazione. Ecco la nota del Pd Area Nord:

“In questa loro foga demolitoria, la Lega, con i suoi massimi esponenti l’on. Golinelli e il sindaco Greco, prova a screditare l’operato della passata Amministrazione tirandola in ballo anche quando l’inchiesta riguarda un altro ente, la Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola. E’ compito della magistratura stabilire le responsabilità dell’ex presidente dell’ente, non spetta certo alla Lega emettere sentenze: se qualcuno ai vertici ha effettuato operazioni truffaldine dovrà risponderne personalmente. Dobbiamo però anche ribadire che la Fondazione, che rappresenta un patrimonio del nostro territorio, quindi di tutti, ha già cambiato pagina, funziona con regolarità e, come sempre, è al lavoro per supportare le nostre comunità in un momento così delicato dal punto di vista sanitario, sociale, economico ed occupazionale. La Lega dell’Area Nord, incapace di formulare proposte per il futuro, continua a demonizzare il passato, nella convinzione che se si solleva abbastanza polverone si possano coprire anche le manchevolezze e gli errori (#Mirandolexit) degli attuali amministratori. Ma si governa costruendo per il bene di tutti e con l’occhio rivolto a domani, non facendo macerie delle opere già realizzate per il solo fatto che portano la firma dell’odiato centrosinistra”.

