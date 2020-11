Truffa dei diamanti alla Fondazione Cassa Risparmio Mirandola, partiti i sequestri

Truffa dei diamanti in danno della Fondazione Cassa risparmio Mirandola, partiti i sequestri. L’inchiesta riguarda i 7,9 milioni di euro spariti, si seppe nel 2018, dalle casse della Fondazione, investiti in un affare di diamanti andato male, disposto dall’ex presidente Giovanni Belluzzi. Ora i finanzieri ritengono di aver trovato parte di quel denaro, disseminato in giro per l’Europa e con il quale la Guardia di Finanza di Modena ritiene sia stata comprata una villetta in provincia di Pisa per oltre 260mila euro da uno degli indagati (non il mirandolese) ora messa sotto sequestro. L’immobile formalmente intestato ad una società elvetica era in uso alla “ex” moglie dell’indagato, un italiano formalmente residente in Svizzera, ed è stato pagato con una parte del denaro frutto del riciclaggio delle somme rivenienti dalla truffa.

A tale risultato si è pervenuti nell’ambito di un’indagine dei finanzieri del Comando Provinciale di Modena, coordinati dai Sostituti Procuratori della Repubblica di Modena, Mariangela Sighicelli e Marco Niccolini, che attraverso complessi accertamenti economico-finanziari sono riusciti a ricostruire i flussi finanziari mediante i quali le somme defraudate alla Fondazione Bancaria sono state reimmesse nel circuito economico a beneficio del sodalizio investigato piuttosto che della collettività locale, principale destinataria degli interventi a scopo sociale naturalmente demandati alle fondazioni attive sul territorio.

Tutto è partito con una proposta di investimento di oltre 7 milioni di euro operata in due tranche, propinata direttamente dall’allora presidente in persona all’ente, e solo dichiaratamente finalizzata all’acquisto di commodities, quali diamanti grezzi o raffinati. Le somme sottratte alla Fondazione sono state trasferite, con un vorticoso e sapiente circolo finanziario, da conti correnti nazionali verso Paesi esteri come la Romania, la Croazia e la Slovenia, sino ad arrivare a Cipro ed a Malta

oltre che in Svizzera. Il tutto supportato da una serie di contratti di investimento artatamente predisposti e consulenze di fantomatici esperti e periti.

Quattro le persone complessivamente indagate per reati che vanno dalla truffa aggravata, al riciclaggio e autoriciclaggio, anche a carattere transnazionale. Tra questi, l’ex presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola Giovanni Belluzzi (per truffa e autoriciclaggio), peraltro già ad Ancona sotto indagine anche per peculato e turbativa d’asta riguardo ai compensi percepiti come presidente del locale aeroporto. Belluzzi, noto commercialista mirandolese, una volta emersi sospetti sulle operazione diamanti rassegnò le dimissioni dalla presidenza della Fondazione.

L’operazione dei finanziari modenesi si inserisce nella più ampia lotta alle truffe e al connesso reimpiego dei proventi illeciti, condotta quotidianamente dal Corpo in forma integrata tramite le sue proiezioni investigative ed operative, per tutelare, attraverso il fermo contrasto alla criminalità economico-finanziaria, la collettività – promuovendo nel contempo un’adeguata educazione finanziaria – l’economia legale e il sano funzionamento del tessuto produttivo, quale unico volano dell’economia del Paese, soprattutto in questo momento di particolari difficoltà.

