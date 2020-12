Bomporto, i lavoratori della Nippon Express in sciopero

BOMPORTO – Nella giornata di mercoledì 23 dicembre, sciopero dei lavoratori della multinazionale giapponese Nippon Express Spa e dei lavoratori dell’appalto interno Dorado Srl, del sito logistico di Bomporto insieme ai rappresentanti sindacali della Filt Cgil di Modena contro la chiusura annunciata dall’azienda entro fine gennaio 2021. I lavoratori daranno vita ad un presidio davanti ai cancelli dell’azienda in via Fermo Corni 18 a Bomporto dalle ore 8 alle 14.

Da quando la multinazionale Nippon Express ha comunicato che avrebbe cessato ogni attività sul sito produttivo, la Filt Cgil ha messo in piedi varie iniziative per poter contrastare questa perdita di posti di lavoro.

“È stato aperto uno stato di agitazione e è stato dichiarato un pacchetto di sciopero di 24 ore – spiega una nota di Filt Cgil Modena – I rappresentanti di Nippon Express e Dorado sono stati chiamati a vari incontri per trattare ed avere informazioni su quali potessero essere le opzioni per rioccupare i lavoratori.

I clienti maggiori del comparto tessile/moda che venivano lavorati nel magazzino di Bomporto sono Brama Srl di Modena e Lormar Srl di Carpi. Tutt’ora l’unico cliente per cui si continua a lavorare rimane Brama, mentre la tendenza dell’azienda è di decentrare il lavoro verso altri magazzini. Per i dipendenti diretti di Nippon – prosegue la nota di Filt Cgil – si prospetta infatti un trasferimento a Breganze (Vicenza) a 130 chilometri dalla attuale sede.

Mentre per i lavoratori dell’appalto Dorado l’unica opzione potrebbe essere di passare in un ulteriore appalto all’interno del polo logistico di Nippon Express Spa presso Nogarole Rocca (Verona) a 80 chilometri dall’attuale sede. Sono entrambe distanze inaccettabili per i lavoratori che chiedono di tenere a aperto il sito di Bomporto.

È evidente che la multinazionale, nonostante sia stata convocata in merito a questa situazione di grave disagio e perdita occupazionale sia dalla Filt Cgil nazionale e anche dai sindaci dei comuni di Carpi e Bomporto che hanno aperto un tavolo di crisi facendo anche proposte pratiche e significative per poter investire in un polo della logistica del tessile sul territorio carpigiano, non ha proposto alternative per tutelare i lavoratori”.

La denuncia dei lavoratori e della Filt Cgil è quella di non aver mantenuto fede agli impegni da parte dell’azienda che – spiega il sindacato – “un anno e mezzo orsono garantiva di voler investire sul territorio per non perdere questo sito strategico sul territorio modenese ricco di aziende del comparto moda che usufruiscono dei servizi di logistica della Nippon Express”. Con l’annunciata chiusura la Nippon “strappa“ però il lavoro dal suo territorio.

