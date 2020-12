La biblioteca di Bomporto mette in vendita più di due mila libri

BOMPORTO – Oltre duemila volumi della Biblioteca “Tolkien” di Bomporto in vendita fino al 9 gennaio. In seguito al piano di revisione della biblioteca comunale, è stato messo in vendita parte del patrimonio librario, che è stato ritenuto in condizioni non più idonee per il prestito.

Si tratta di 1.355 volumi della sezione “saggistica” e “narrativa” adulti e 918 volumi della sezione “ragazzi”.

Per procedere all’acquisto di uno o più volumi, l’utente deve inviare una richiesta via mail all’indirizzo cultura@comune.bomporto.mo.it, oppure una lettera all’Ufficio Protocollo del Comune di Bomporto, nella quale deve indicare il numero di inventario, il titolo e la scatola (tutte le informazioni sono presenti negli elenchi che si trovano nel sito istituzionale www.comune.bomporto.mo.it).

Il costo dei volumi è pari a 0,50 euro (per l’acquisto da 1 a 10 volumi) e di 1 euro (dall’undicesimo volume in poi). Sarà possibile prenotare i volumi da acquistare fino alle 12 di sabato 9 gennaio 2021, per ulteriori informazioni contattare l’Ufficio Cultura del Comune di Bomporto inviando una mail all’indirizzo cultura@comune.bomporto.mo.it.

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017