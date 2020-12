San Martino Spino, il Covid per quest’anno spegne lo spettacolo di luci targato Sartini Grandi Impianti

SAN MARTINO SPINO – Sarà un Natale diverso da tutti i precedenti, quello della frazione mirandolese di San Martino Spino. In effetti, questo sventurato 2020, sembra aver riservato una sferzata anche alle tradizionali celebrazioni natalizie: i contagi da Covid non diminuiscono in maniera drastica, e tutti i festeggiamenti saranno quindi ridotti al minimo. Per la prima volta, da alcuni anni a questa parte, non si accenderanno nemmeno le luci della “Casa di Babbo Natale”, la grande installazione luminosa realizzata da Sartini Grandi Impianti.

“A malincuore, quest’anno non realizzeremo la nostra celebre Casa di Babbo Natale,” ha dichiarato il titolare della ditta Alessandro Sartini “l’emergenza sanitaria non lo consente. L’area da perimetrare sarebbe molto vasta e il rischio è che si possano creare dannosissimi assembramenti”.

Una scelta sofferta quella dell’impresa di impiantistica luminosa, che è ben consapevole di deludere soprattutto i più piccoli, smaniosi di visitare l’abitazione dell’amatissimo Santa Claus. Tuttavia, il patron Sartini rilancia l’appuntamento all’anno prossimo, nella speranza che il virus non sia ormai che un lontano ricordo: “Compatibilmente con le condizioni epidemiologiche, ci rifaremo l’anno prossimo. Resistiamo in queste festività, per vivere uno straordinario 2021”.

