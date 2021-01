Area sport e percorsi natura: al via la riqualificazione del parco Daolio di Camposanto

CAMPOSANTO- Progetto approvato (con una spesa complessiva di 40 mila euro) e azienda appaltatrice (di Carpi) nominata la Viglia di Natale: la riconversione del parco “Augusto Daolio” di Camposanto sembra ormai imminente.

La giunta comunale ha annunciato:

la realizzazione di un percorso accessibile alla collettività che preveda, per diverse fasce di utenza, l’opportunità di fruire di attrezzature volte al miglioramento del benessere psicofisico, all’incentivazione delle attività di socializzazione anche tra generazioni diverse e, con il finire della pandemia, la promozione di eventi a finalità aggregative.

Il parco verrà quindi implementato con attrezzature dedicate ai “senior” caratterizzate da attività dolci di mantenimento della mobilità, con un percorso “natura” composto da attrezzi adatti a ragazzi in età scolare e con una stazione “Calisthenics” che costituirà una vera e propria palestra “a cielo aperto”, adatta sia a chi si avvicina per la prima volta alle attività motorie e sia a chi pratica lo sport in modo più assiduo.

Di certo, i composantesi non vedono l’ora di vedere queste opere finalmente complete per poterne usufruire.

