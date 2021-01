Camposanto, beneficeranno del “voucher sport” 5 famiglie e 3 associazioni sportive

CAMPOSANTO- Il Comune di Camposanto ha approvato la graduatoria comunale dei beneficiari del voucher sport: sette le domande pervenute, delle quali cinque sono risultate idonee, per un contributo totale di 800 euro.

Entro il mese di febbraio si provvederà alla distribuzione dei voucher alle famiglie assegnatarie.

In tempi di emergenza Covid, per scongiurare l’aumento della sedentarietà tra i giovani e sostenere la pratica sportiva, la regione Emilia-Romagna ha destinato risorse finanziarie per il sostegno di tutte quelle famiglie numerose per le quali corsi e attività sportive gravano pesantemente sul budget familiare.

Il valore del contributo sarà di 150 euro per 1 figlio; 200 euro per 2 figli; 250 euro per 3 figli. Per le famiglie con 4 o più figli, spetterà un voucher di 150 euro a figlio dal 4° figlio, oltre al voucher di 250 euro per i 3 figli.

Potevano presentare domanda le famiglie con figli tra 6 e 16 anni (se disabili tra 6 e 26 anni) con reddito Isee da 3.000 a 28.000 euro, a seconda del numero dei figli e con figli iscritti a un’associazione o società sportiva dilettantistica.

Camposanto ha però ricevuto dalla Regione un trasferimento complessivo di 3.300 euro: l’Amministrazione ha quindi deciso di impiegare altrove la somma residua.

“All’interno della delibera di Giunta regionale relativa alla misura dei voucher sport era previsto che, qualora i Comuni non fossero riusciti ad assegnare il 100% dei voucher per carenza di domande- spiega l’Assessore allo sport Andrea Resca- sarebbe stato possibile utilizzare le risorse residue destinandole, sempre in forma di voucher, al sostegno della realizzazione di corsi, attività e campionati da parte delle associazioni sportive e dilettantistiche del nostro territorio”.

Per questa ragione il comune di Camposanto ha deciso di riconoscere un contributo a tre associazioni sportive di Camposanto (rispettivamente di 500, 600 e 750 euro) che, dietro la presentazione di preventivi, hanno utilizzato il voucher per l’acquisto di materiale necessario allo svolgimento delle attività sportive dei ragazzi.

“Grazie a questa misura promossa dalla Regione, oltre ai voucher sport destinati alle famiglie di Camposanto- spiega Resca- è stato possibile sostenere anche le attività di associazioni e società sportive del nostro Comune, abbiamo quindi voluto fortemente cogliere questa occasione”.

