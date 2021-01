Concordia, Giornata della Memoria: consegnata la medaglia d’onore ai familiari del concordiese Lino Penoni

CONCORDIA- n occasione della Giornata della Memoria il Sindaco Luca Prandini ha consegnato la Medaglia d’Onore ai figli del concordiese Lino Penoni, attribuita dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ai cittadini italiani deportati e internati nel lager nazisti e ai familiari dei deceduti.

La Medaglia d’Onore è stata consegnata dal Sindaco Luca Prandini ai figli di Lino, Claudio e Monica Penoni, in occasione della cerimonia in forma ristretta che si è tenuta nei saloni del Palazzo Principe Foresto sede di Rappresentanza della Prefettura a Modena.

Il concordiese Lino Penoni, fu deportato nel campo di concentramento di Meppen, nella Bassa Sassonia, dall’8 settembre 1943, dove fu costretto al lavoro coatto fino alla liberazione.

Il sindaco Luca Prandini, incaricato della consegna ufficiale della medaglia, ha voluto sottolineare come il ricordo dell’Olocausto e delle persecuzioni razziali siano lo strumento per contrastare ogni forma di discriminazione, e la memoria del passato deve essere d’insegnamento per le nuove generazioni per evitare che simili atrocità possano ripetersi.