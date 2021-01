Finale Emilia, riapre il Palazzetto dello Sport

FINALE EMILIA- Il Palazzetto dello Sport “Pala Toni” di via della Rinascita, in attesa dei lavori per le transenne delle tribune, potrà essere riaperto e utilizzato per attività sportive scolastiche e quelle che possono essere svolte in assenza di pubblico.

Lo scorso ottobre, il sindaco di Finale Sandro Palazzi, ne aveva ordinato la chiusura in attesa della presentazione della Segnalazione certificata di inizio attività, necessaria per il rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi.

La documentazione è stata presentata al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Modena e il sindaco ha provveduto alla revoca del divieto di accesso.

