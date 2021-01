Giovane tecnico di Nonantola trovato morto in albergo ad Algeri

NONANTOLA -Si chiamava Alex Bonucchi il giovane tecnico di Nonantola trovato morto in albergo ad Algeri. Lunedi in tarda serata i Carabinieri di Modena sono stati attivati dalla Segreteria Consolare dell’Ambasciata d’Italia ad Algeri, ai quali e’ stato richiesto di rintracciare i familiari di un 25enne di Nonantola mettendoli in contatto con l’Ambasciata d’Italia ad Algeri per comunicargli l’avvenuto decesso del giovane, avvenuto presso un hotel di Algeri, dove si trovava per motivi di lavoro, quale tecnico specializzato di una ditta di Imola, la Sacmi.

Secondo quanto informalmente appreso, dai primi accertamenti della polizia locale il decesso sarebbe stato ricondotto ad un incidente, avvenuto per probabile folgorazione, nella piscina dell’Hotel di Algeri, dove il giovane tecnico soggiornava con altri colleghi della ditta per cui lavorava.

I Carabinieri della Stazione di Nonantola hanno quindi rintracciato la madre del giovane deceduto, abitante a Nonantola, mettendola in contatto con la Segreteria dell’Ambasciata d’Italia ad Algeri, per la triste comunicazione.

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017