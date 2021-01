Novi e Soliera, l’Unione delle Terre d’Argine consegna oltre 200 dispositivi informatici a studenti bisognosi

Novi, Soliera – E’ noto come uno dei comparti maggiormente colpiti dall’emergenza Covid, sia stato appunto la scuola. Da quasi un anno, i ragazzi italiani che frequentano gli istituti superiori, non mettono piede in classe, seguendo, per quanto possibile, le lezioni via web. Naturalmente, la didattica a distanza presuppone la possibilità di accedere a risorse informatiche efficienti, non sempre fruibili dagli alunni in difficoltà economica. Proprio per tentare di colmare questo gravoso divario, l’Unione delle Terre d’Argine si è fatta promotrice della consegna di oltre 200 dispositivi tra tablet e notebook portatili di ultima generazione, assegnati a studenti e studentesse frequentanti una scuola primaria o secondaria di primo o secondo grado.

“In un momento di grandi difficoltà, soprattutto per le nuove generazioni, dimostriamo concretamente la nostra presenza e vicinanza alle famiglie” dichiara Paola Guerzoni, assessore ai Servizi Educativi e Scolastici dell’Unione. “Azioni del genere non sono episodiche, ma sono frutto di un preciso percorso politico, che mette al centro presente e futuro dei nostri bambini e ragazzi, grazie anche a un confronto costante con altre istituzioni politiche, sociali e culturali, del nostro territorio.”

In particolare, il 36% dei dispositivi sono stati consegnati a bambini frequentanti scuole primarie e il 39% ad alunni delle secondarie di primo grado, statali e paritarie; il 25% a ragazzi delle superiori. I dispositivi rimarranno di proprietà delle famiglie beneficiarie come mezzo per garantire pari opportunità formative in un’epoca in cui l’esclusione dalle tecnologie digitali si traduce facilmente in un gap sociale e sostenere la continuità della relazione educativa con gli insegnanti e con i compagni di classe.

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017