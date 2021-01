San Felice, “hangar” in via definitiva grazie a una variante apportata al regolamento urbanistico

San Felice – Buone notizie per gli agricoltori e gli allevatori sanfeliciani. Con la ratifica di una variante specifica al Regolamento Urbanistico edilizio, approvata nel Consiglio comunale del 30 dicembre 2020, è stata data la possibilità alle aziende agricole che ne faranno richiesta, previa presentazione di Permesso di Costruire (Pdc), di mantenere le strutture denominate “Hangar” in via definitiva. In effetti, a seguito del sisma del 2012, diversi prefabbricati di questo tipo erano proliferati nelle campagne, in sostituzione di vecchie rimesse e fienili danneggiati dalle scosse. Questi hangar sono infatti antisismici e quindi permettono di mantenere in sicurezza mezzi agricoli e foraggio.

