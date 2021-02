AIMAG vince il premio Top Utility per la comunicazione

AIMAG vince il premio Top Utility 2021 per la comunicazione per aver saputo “raccontare” al meglio la propria attività attraverso i media tradizionali e il web. AIMAG si posiziona anche fra le cinque migliori multiutilities per ricerca ed innovazione.

Top Utility è il premio che ogni anno viene assegnato alle eccellenze nel settore dei servizi pubblici che seleziona le “cinquine”, con le migliori aziende per ogni categoria, all’interno delle quali viene proclamata la società vincitrice. La scelta si basa sulle analisi delle performance e dei parametri attuata dal team di ricerca di Althesys, guidato dall’economista Alessandro Marangoni.

Le categorie dei premi sono: AWS-Sostenibilità, RSE-Ricerca&Innovazione, Performance Operative, Consumatori&Territorio, Comunicazione, Diversity, Sud e un premio assoluto che va alla società con la somma più alta dei punteggi di ogni area.

AIMAG aveva già vinto il premio nell’edizione del 2019 per la categoria Consumatori&Territorio e nel 2020 aveva ottenuto la nomination per la categoria della Comunicazione.

