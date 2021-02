Camposanto, 473 firme per terminare la tangenziale

CAMPOSANTO – Come riporta la “Gazzetta di Modena”, la mobilitazione, partita dal gruppo ‘Noi per Camposanto’ ma che ha poi ricevuto un sostegno unanime dalle forze politiche, riguardo alla necessità di realizzare il secondo stralcio della tangenziale, ha portato alla raccolta di 473 firme. Nel 2002, l’opera fu inserita dalla Provincia nel proprio Prg, mentre nel 2011 fu inaugurato il primo tratto. Il secondo stralcio, che dovrebbe collegare via per San Felice alla Panaria Bassa dalla parte di Finale Emilia, non è, invece, mai stato realizzato. La sindaca di Camposanto Monja Zaniboni ha, però, pianificato la stipula di una convenzione con Provincia e Regione per impegnarsi a completare l’intervento.

