Concordia, risorse per sostenere l’economia locale: primo stanziamento di 85mila euro

CONCORDIA- Nuove misure straordinarie per sostenere l’economia locale attraverso bandi e contributi destinati alle famiglie, al commercio e alle imprese.

La manovra è stata approvata dal consiglio comunale con la prima variazione di bilancio del 2021 e prevede un primo stanziamento di 85mila euro a cui seguiranno ulteriori interventi che interesseranno l’esenzione della Cosap e la riduzione della tariffa rifiuti per tutte quelle attività economiche che sono state costrette a chiudere causa pandemia.

Nello specifico le risorse saranno utilizzate per rifinanziare il bando “Sostieni Concordia” con 10mila euro destinati all’erogazione di contributi a fondo perduto a sostegno delle imprese commerciali per spese legate all’emergenza Covid, innovazione tecnologica o qualificazione dell’attività.

15mila euro verranno utilizzati per la seconda edizione del bando “Lavoro per Concordia” a sostegno delle imprese che assumono persone residenti a Concordia, a seguito della positiva esperienza del bando pubblicato per la prima volta nel 2020.

Erogati 15mila euro, anche per il 2021, per il bando a favore di nuove famiglie che scelgono Concordia come Comune di residenza.

Altri 20mila euro per la nuova edizione del bando “Case sicure” che da otto anni sostiene l’installazione di sistemi antintrusione o impianti di videosorveglianza nelle abitazioni private.

Infine 25mila euro per il finanziamento di eventi culturali estivi per ripetere ed estendere anche nell’estate 2021 la positiva esperienza del cinema all’aperto e delle serate dedicate alla creatività giovanile a cui vogliamo affiancare anche una rassegna teatrale, per favorire la rivitalizzazione del centro storico nel limite delle condizioni sanitarie che saranno possibili.

“L’Amministrazione comunale vuole farsi trovare pronta per sostenere la ripartenza di Concordia con una attenzione primaria alle attività commerciali, artigianali e imprese- spiega il sindaco Luca Prandini– forti dell’esperienza dell’anno scorso abbiamo affinato la nostra strategia di intervento e anticipato i tempi tecnici per renderla operativa. Si tratta di uno sforzo importante per il bilancio comunale ma siamo convinti che siano risorse ben investite per dare ossigeno alle nostre imprese e sostenere l’economia locale in un momento di grande difficoltà”.

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017