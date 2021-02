Covid, Stefano Bargi (Lega ER):” La Regione non si interessa alle difficoltà delle nostre imprese”

MODENA- “La Regione ha fatto una scelta di priorità politica diversa dal sostegno all’economia, non interessandosi in maniera concreta delle difficoltà delle nostre imprese”.

Così il consigliere della Lega Emilia-Romagna Stefano Bargi ha commentato nel presentare il progetto di legge del gruppo Lega in merito al sostegno straordinario alle attività produttive nei settori maggiormente colpiti dalle misure restrittive introdotte per contrastare il Covid 19.

“Il progetto di legge è pensato per dare una risposta protratta nel tempo alle aziende colpite dai provvedimenti di chiusura sotto forma di contributi basati sull’Irap 2019 ed è articolato in 3 anni” ha spiegato l’esponente del Carroccio, sottolineando come le imprese siano al centro delle priorità della Lega.

“Il Partito Democratico sventola importi esagerati e impossibili da finanziare con il bilancio regionale. Peccato che il progetto di legge sia stato depositato a fine ottobre e, se realmente ci fosse stata la volontà di perseguire questa strada, la maggioranza avrebbe potuto prevedere lo spazio sul bilancio. Inoltre, in contemporanea con il bilancio c’è stata la possibilità di fare una variazione rispetto ai fondi europei destinandoli ad altro. La Regione ha scelto di allocarli tutti, circa 250 milioni, sulla sanità.

Altre Regioni li hanno invece messi a capi diversi, utilizzandoli per l’economia e per le imprese” ha rilevato il leghista.

“Se poi consideriamo le voci di bilancio come i soldi concessi alle fondazioni, alla cooperazione internazionale e al terzo settore, che dovrebbe finanziarsi tramite il privato, non possiamo che dedurne che la Regione ha a cuore problemi diversi rispetto alle difficoltà delle imprese” ha concluso Bargi.