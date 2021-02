Il caffè della domenica con Francesca Monari

Bologna – Ha da poco spento due candeline sulla torta, L’associazione Nazionale Le Donne dell’Ortofrutta. Nata con lo scopo di promuovere la cultura e la conoscenza dell’ortofrutta con una visione al femminile.

Le Donne dell’Ortofrutta è stata fondata da un gruppo di 30 imprenditrici ed esperte di tutta la filiera produttiva che si sono confrontate per mettere a punto gli obiettivi e le regole di questa nuova realtà italiana. Al centro l’idea di creare un network di professioniste per presentare idee e progetti, organizzare eventi, essere parte attiva nella comunicazione di settore con una “visione” al femminile. Sul fronte agricolo la notizia positiva è che si registra una crescita delle aziende condotte da donne.

“Non si arresta la crescita della logistica”

Tra Bologna e Ferrara un maxipolo logistico che attiverà 2mila posti di lavoro. Il Covid-19 è riuscito ad accelerare un trend di ulteriore crescita del settore, che si era innescato già da qualche anno.

Prende forma nel quadrante nord-est dell’hinterland bolognese il progetto di un nuovo maxipolo logistico di 400mila metri quadrati edificabili. Si tratta di due progetti separati che confluiscono in un’area a metà strada tra Bologna e Ferrara, dove si attiveranno complessivamente 150 milioni di euro di investimenti tra infrastrutture e opere accessorie di viabilità e dove si creeranno a regime quasi 2mila nuovi posti di lavoro.

“Il Covid non ferma il loro sogno”

Reggio Emilia – Daniele Torelli e Tania Talignani hanno inaugurato il bar Civico20, coronando il loro sogno.

L’idea di cambiare lavoro (lui era un informatico, lei un’impiegata) è nata durante il primo lockdown. L’inaugurazione è avvenuta invece a fine dicembre, nel pieno delle aperture “a singhiozzo”. Ma adesso, finalmente, Daniele e Tania sono dietro al bancone, non importa se per preparare caffè da asporto, loro non si arrendono.