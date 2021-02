Incendio furgone sulla A1: vigili del fuoco sul posto e traffico fermo

MODENA- I Vigili del Fuoco stanno intervenendo in queste ore sulla A1 per l’incendio di un furgone tra i caselli di Valsamoggia e Modena Sud in direzione nord. Attualmente il traffico risulta bloccato.

