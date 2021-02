Incidente tra Concordia e San Possidonio: due auto distrutte e una giovane in ospedale

CONCORDIA E SAN POSSIDONIO- Intorno alle 13.40 di sabato 6 febbraio, un violento incidente ha interessato tre auto in Via Mazza -all’intersezione con via Malcantone e via per San Possidonio- al confine tra Concordia e San Possidonio.

Le auto coinvolte sono una Lancia Y guidata da un uomo di 45 anni, una Minicooper con una ragazza di 20 anni alla guida e una Fiat Punto con un uomo di 47 anni al volante.

A seguito di un violento scontro tra la Lancia y e la MiniCooper, è stata urtata la Fiat Punto che era ferma all’incrocio.

Intervenute sul posto due pattuglie della Polizia Municipale Unione Area Nord e un’ambulanza che ha trasportato in ospedale la giovane ventenne per sospetta frattura.

Completamente distrutte la Lancia Y e la Minicooper, danni meno gravi per la Fiat Punto.

