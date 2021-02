Medolla, linea telefonica e internet non vanno: il sindaco scrive al prefetto

MEDOLLA- Numerosi cittadini, da diversi quartieri di Medolla, segnalano dallo scorso dicembre il mancato funzionamento della linea telefonica e della connessione internet.

Nella lettera che il primo cittadino di Medolla ha scritto al prefetto, viene richiesto un incontro tra le parti interessate innanzitutto per comprendere la natura tecnica del problema e gli eventuali interventi di risoluzione, ma anche per quantificare le utenze danneggiate in modo da provvedere a storni e rimborsi.

“Scrivere al prefetto è un gesto forte – commenta il sindaco Calciolari – ma che a questo punto si è reso necessario, per la tutela dei tanti medollesi alle prese con pesanti disagi da troppo tempo. Fin dalle prime segnalazioni, i nostri uffici si sono messi subito a disposizione, per i propri ambiti di competenza, dell’operatore cui spetta la risoluzione del guasto, ma purtroppo il problema persiste”.

