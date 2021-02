Mirandola, Lugli(FdI) si astiene e la maggioranza si spacca in Consiglio

MIRANDOLA- Quattro ore di Consiglio per esaminare il bilancio 2021/2023 della città di Mirandola e il risultato è la rottura della maggioranza. Vota infatti il gruppo del Carroccio ma si astiene il consigliere di Fratelli d’Italia Marian Lugli che motiva così la sua astensione:

“Durante la campagna elettorale nel 2019 la Lega ha urlato ai quattro venti che era necessario il cambiamento. Purtroppo devo rilevare una carenza di indirizzi in tal senso in questo bilancio e di conseguenza nonostante io rimanga fedele alla mia appartenenza di centro-destra non voterò a favore del bilancio mi asterrò in attesa che si possono riscontrare e rilevare i cambiamenti che l’amministrazione il centrodestra aveva promesso alla cittadinanza”.