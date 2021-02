San Possidonio: ottenuto il finanziamento dei fondi europei del Progetto PON

SAN POSSIDONIO- Il Comune di San Possidonio ha ottenuto il finanziamento dei fondi europei del Progetto PON “interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da COVID 19” del Ministero dell’Istruzione.

Il progetto prevede lo stanziamento di 15 mila euro per interventi sulle Scuole.

Nella Scuola d’Infanzia Rodari l’intervento ha riguardato la sostituzione delle tende ombreggianti già in essere con tende impermeabili complete di lattonerie specifiche ausiliari che garantiscono la protezione da acque meteoriche in modo da poter utilizzare l’ambiente esterno anche nei periodi invernali; tali interventi consentiranno un’implementazione dell’outdoor education già in essere nella Scuola e una maggior protezione dei bambini dell’infanzia anche rispetto all’emergenza sanitaria in corso.

Nella Scuola Secondaria di primo grado “Don G. Andreoli” e nella Scuola primaria “Don G. Andreoli”, a seguito di una nuova e diversa distribuzione delle classi, sono state installate le zanzariere nelle aule che ne erano sprovviste, per ottemperare efficacemente agli obblighi di ricambio d’aria previsti dai protocolli per il contenimento del contagio da Coronavirus.

“Siamo soddisfatti del lavoro svolto dall’Ufficio Tecnico del Comune che è riuscito ad ottenere un finanziamento che va nella direzione di consentire un maggiore utilizzo degli spazi esterni e favorire il ricambio naturale dell’aria interna per ridurre il più possibile il rischio di contagio tra gli studenti” Dice il Sindaco Carlo Casari

L’Assessore alla Scuola Elisa Spaggiari continua: “Il lavoro consentirà, anche dopo l’emergenza sanitaria, di continuare sulla strada già intrapresa dell’outdoor education, una modalità di svolgere le attività scolastiche già intrapresa negli anni scorsi dalle nostre educatrici, ma che con l’emergenza sanitaria è stata un punto cardine delle nostre scuole”

Tutti i lavori sono stati progettati in base alle indicazioni della Scuole e alla disponibilità di finanziamento derivante dal Progetto PON.