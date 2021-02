Trovati a Modena con auto rubata, coltelli e mazze: denunciata una coppia di italiani

CENTO- I Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Modena, nella mattina di ieri, hanno denunciato in stato di libertà una coppia di italiani, per ricettazione e per porto di armi o oggetti atti a offendere. Durante un servizio di controllo del territorio, gli operatori fermavano in centro un’auto risultata oggetto di furto avvenuto lo scorso 8 gennaio a Cento, in provincia di Ferrara.

Immediatamente bloccavano i due soggetti a bordo accompagnandoli in caserma per i necessari accertamenti; a seguito della perquisizione, sia veicolare che personale, i militari rinvenivano due coltelli, due passamontagna, una mazza in legno e un coltello dalla punta modificata.

L’uomo, un 50enne di origini campane e già noto alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio e una 54enne della provincia di Vicenza. I due sono stati denunciati alla procura della Repubblica di Modena per ricettazione e porto do armi e oggetti atti a offendere senza giustificato motivo.

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017