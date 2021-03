Aimag, pulizia straordinaria dei fossi a Concordia, Novi, Mirandola, San Felice, Camposanto, Cavezzo, Medolla, San Prospero, San Possidonio e Soliera

E’ in corso da qualche giorno, informa Aimag attraverso la propria pagina Facebook, una pulizia straordinaria dei fossi per raccogliere i rifiuti abbandonati lungo le strade e in campagna in quasi tutto il territorio della Bassa modenese. In particolare, sono al lavoro tre squadre, in punti diversi del territorio, che entro la fine di aprile avranno completato le operazioni di pulizia. La prima squadra ha completato la pulizia del territorio di Concordia sulla Secchia, seguiranno Novi di Modena e una parte di Carpi; una seconda squadra è partita a Mirandola, a cui seguiranno San Felice, Camposanto, Cavezzo, Medolla, San Prospero e San Possidonio; la terza squadra sta lavorando su Carpi per poi passare a Soliera. L’abbandono di rifiuti, ricorda Aimag, è un gesto maleducato ed incivile, che crea danni all’ambiente, deturpa il paesaggio e costringe la comunità a pagare costi aggiuntivi per la pulizia.