Anziana deceduta dopo lo scippo del mese scorso

CASTELFRANCO- E’ morta l’anziana di 88 anni che, il 5 febbraio scorso, era stata scippata a Castelfranco Emilia in via Buonarroti. Nel tentativo di rubarle la borsa, l’avevano fatta cadere violentemente a terra facendole battere la testa. Era stata trasportata immediatamente all’ospedale di Boggiovara. Venerdì 5 marzo, purtroppo, il decesso. Con la morte della donna le accuse per l’uomo, pregiudicato, passeranno da lesioni personali a omicidio doloso o preterintenzionale.

Trasportata a Baggiovara,

