Arriva a Soliera l’Orto Condiviso: un’app per acquistare prodotti coltivati

SOLIERA- Si chiama “Orto condiviso- Carletto” l’app che, da lunedì 8 marzo, permette l’acquisto dei prodotti coltivati nell’ambito del progetto di Agricoltura Sociale attivato dal gruppo Ceis di Modena, dalla cooperativa sociale Eortè di Limidi e dall’azienda agricola biologica San Antonio Abate di Limidi (entrambe di Soliera).

L’app, disponibile su piattaforma Android e iOs, è stata sviluppata in tre mesi da due studenti del Dipartimento di Scienze Fisiche Informatiche e Matematiche dell’Università di Modena e Reggio Emilia (Michele Zaza e Jason Mora) che hanno utilizzato il progetto come tirocinio interno e per la loro tesi di laurea triennale.

Gli ordini per la prima consegna potranno essere inviati fino a domenica 14 marzo.

Nei Comuni di Carpi e Soliera la consegna verrà realizzata il 27 marzo, con la possibilità di ritiro diretto dei prodotti nella stessa giornata recandosi all’azienda Eortè in via Carpi Ravarino 72( Limidi di Soliera) dalle 10:00 alle 12:30.

