Bomporto, giovedì 11 marzo si riunisce il Consiglio Comunale

BOMPORTO- E’ stato convocato per giovedì 11 marzo il Consiglio comunale di Bomporto, alle ore 21 in prima convocazione e alle 21.30 in seconda.

La seduta si terrà in videoconferenza. Di seguito gli argomenti che verranno affrontati:

Regolamento comunale per l’applicazione del canone patrimoniale, di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone mercatale;

nota di aggiornamento Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2021-2023;

determinazione dell’aliquota addizionale comunale all’Irpef per l’anno 2021 – Conferma aliquote;

approvazione aliquote IMU anno 2021;

approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari dell’ente – anno 2021;

verifica delle quantità e qualità delle aree fabbricabili da destinare alle residenze e attività produttive per l’anno 2021;

servizi a domanda individuale anno 2021;

approvazione del bilancio di previsione finanziario 2021-2023;

convenzione per l’adesione all’Ufficio comune e associato per la difesa e l’assistenza legale denominato “Ufficio Avvocatura Unico” creato ai sensi dell’art. 2 C. 12 della legge 24.12.2007 n. 244 e dell’art. 30 del d.lgs. n. 267/2000 e dell’art. 23 della legge 247/2012;

mozione presentata dal Gruppo consiliare “Idee in movimento Bomporto e frazioni” in data 18 febbraio 2021 avente per oggetto: “Misure di sostegno per il rilancio dell’economia locale”;

ordine del giorno presentato dal Gruppo consiliare “Idee in movimento Bomporto e frazioni” in data 18 febbraio 2021 avente per oggetto: “Ordine del giorno per aderire alle iniziative di Amnesty International a sostegno di Patrick Zaki e Giulio Regeni”;

interrogazione presentata dal Gruppo consiliare “Idee in movimento Bomporto e frazioni” in data 18 gennaio 2021 avente per oggetto: “Stato della ricostruzione post sisma della palestra di via De André e dei lavori di miglioramento sismico ed energetico della palestra di via Verdi, nel capoluogo”.

