Cavezzo, il cimitero di Motta resterà chiuso fino al 15 marzo

CAVEZZO- Il Comune di Cavezzo comunica che da mercoledì 10 a lunedì 15 marzo rimarrà chiuso al pubblico il cimitero della frazione di Motta sulla Secchia.

Il provvedimento di chiusura temporanea si è reso necessario per consentire l’esecuzione in sicurezza della sabbiatura del muretto di recinzione e delle parti metalliche del fronte strada, nell’ambito del cantiere della ricostruzione post sisma.

Eventuali deroghe saranno consentite alle agenzie di onoranze funebri e alla ditta incaricata dal Comune di Cavezzo di operazioni cimiteriali, per la tumulazione e l’inumazione di feretri in occasione di funerali o per estumulazioni/esumazioni già in programma, previo accordi con l’ufficio comunale di competenza, per garantire l’accesso in sicurezza.