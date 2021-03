Cavezzo, lavori al manto stradale di via Uccivello: definita la procedura per l’affidamento dei lavori

CAVEZZO- A seguito di un sopralluogo tecnico dell’Amministrazione, è stata riscontrata una situazione di pericolo per la pubblica incolumità- dovuta al cedimento del manto stradale- in prossimità del “ponticello” su via Uccivello, all’altezza di via Bozzala.

Entrambi i muretti di delimitazione della carreggiata, infatti, sono in muratura e risultano danneggiati dal sisma del 2012 (entrambi presenterebbero un’importante lesione in posizione centrale rispetto alla loro lunghezza).

Per queste ragioni l’Amministrazione ha deliberato un tempestivo intervento che richiederà la demolizione della porzione stradale interessato dal cedimento (asfalto e sottofondo fino ad arrivare al condotto), la successiva sostituzione del manufatto e la demolizione e ricostruzione dei due muretti di delimitazione della carreggiata

L’amministrazione ha deciso di destinare la somma di euro 30mila euro derivante da fondi propri.

Il progetto esecutivo dei lavori era già stato approvato con la delibera di Giunta Comunale del 15 dicembre. Un’ulteriore delibera del 19 febbraio ha finalmente dato il via alla procedura di assegnazione dei lavori, mediante affidamento diretto.

