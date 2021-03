Cgil Cisl Uil Modena:”L’8 marzo festa importante, non rinunciamo a festeggiarla”

MODENA- L’8 Marzo è una festa importante e anche in tempi di pandemia i coordinamenti di Cgil-Cisl-Uil di Modena non rinunciano a festeggiarla proponendo un’iniziativa on-line per martedì 10 marzo.

L’8 Marzo è simbolo delle lotte che hanno portato all’emancipazione femminile ma anche delle sfide per il futuro e delle lotte che ancora le donne devono sostenere per avere condizioni di reale parità con gli uomini per la loro vita lavorativa, sociale e pubblica

“Per le donne vecchie e nuove sfide durante la pandemia” è il titolo dell’iniziativa di quest’anno voluta dai Coordinamenti femminili di Cgil Cisl Uil. La pandemia per tanti aspetti segna un arretramento delle condizioni di vita e di lavoro delle donne, scrivono Cgil Modena, Cisl Emilia Centrale e Uil Modena e Reggio Emilia nel comunicato stampa di presentazione della manifestazione online.

Un arretramento che si manifesta attraverso licenziamenti camuffati da dimissioni e aumento della disoccupazione. A dimostrarlo è il dato nazionale Istat di dicembre 2020: su 101mila disoccupati 99mila sono donne. Part time involontari o smart working come modalità di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, ma che in realtà si traduce in un appesantimento dei carichi di lavoro per la donna.

La maggiore costrizione tra le mura domestiche fa registrare anche maggiori violenze sulle donne che purtroppo hanno anche portato a un aumento dei femminicidi.

L’iniziativa sarà in video conferenza sulla piattaforma MeetER. Coordinerà i lavori Francesca Arena, responsabile del Coordinamento Donne Uil Modena e Reggio Emilia e introdurrà Manuela Gozzi segretaria Cgil Modena. Sono inoltre previsti interventi dell’assessora alle Pari Opportunità di Modena Grazia Baracchi e delle delegate e attiviste Cgil Cisl Uil.

Le conclusioni saranno affidate a Rosamaria Papaleo della segreteria Cisl Emilia Centrale.

Per partecipare alla videoconferenza, le richieste dovranno essere inviate entro l’8 marzo all’indirizzo e-mail cgilmodena@er.cgil.it e a nome dei Coordinamenti femminili di Cgil Cisl Uil si provvederà all’invio del link per il collegamento.

L’iniziativa sarà disponibile sui canali You Tube di Cgil Cisl Uil a partire dal giorno successivo