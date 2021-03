Covid, ripartite le attività dei toelettatori per gli animali

MODENA- Venerdì 26 marzo, in Emilia-Romagna, i toelettatori hanno ripreso la loro attività. Lo ha deciso la Regione con un’ordinanza firmata giovedì 25 marzo dal presidente Stefano Bonaccini, che regola i servizi di cura degli animali da compagnia (identificati dal codice Ateco 96.09.04), non espressamente sospesi dal Dpcm a differenza di quelli alla persona, fissando le dovute limitazioni.

L’ordinanza stabilisce che l’attività possa svolgersi esclusivamente con modalità che non prevedano l’ingresso dei clienti nei locali dell’esercizio, limitando all’essenziale i contatti tra addetti e clienti e utilizzando i mezzi di protezione personale anche durante i contatti con l’animale. Il tutto previo appuntamento.

Va sempre garantito il distanziamento sociale.

Il provvedimento sarà in vigore fino al termine della dichiarazione di stato di emergenza nazionale fissato dal Governo ogni qualvolta l’Emilia-Romagna venga classificata come zona rossa, dove si trova in questo momento.