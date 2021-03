Finale Emilia sotto shock per la morte di Giuseppe Fiore

Finale Emilia sotto shock per la morte di Giuseppe Fiore. L’operaio 59enne domenica era al lavoro in un cantiere a Ferrara, ed ha avuto una brutta caduta dal terzo piano dell’edificio in ristrutturazione in cui stava operando. Si era

sporto dal balcone dell’appartamento in cui stava operando, per prendere un secchiello attaccato a un argano i testimoni hanno visto cadere il secchiello, l’argano e poi lui

Inutili i soccorsi, chiamati dal collega che era con lui, Fiore è morto sul colpo. La notizia è corsa a Finale Emilia suscitando dolore e tante domande. Perchè Fiore, muratore esperto, ha avuto quella caduta? Le condizioni di sicurezza erano garantite? Perchè era al lavoro di domenica?

L’appartamento in cui Fiore ha perso la vita è oggetto di ristrutturazione da parte della ferrarese cooperativa sociale Onlus Meeting Point di Cassana. “Preferiamo non rilasciare dichiarazioni, capite il momento”, hanno detto alla stampa dalla cooperativa, riporta il Resto del Carlino. Sarà la Medicina del Lavoro a fare chiarezza, i Carabinieri hanno aperto un’inchiesta e la salma è a disposizione dei magistrati per un’eventuale autopsia.

Finale Emilia è in lutto, la famiglia, originaria del napoletano, aveva avuto un’altra tragedia qualche tempo fa, quando era morto il figlio di Giuseppe Fiore, Antonio. Il dolore è incolmabile, per un uomo che tutti ricordano come padre e nonno affettuoso, con tutti gentile, esperto nel suo lavoro.

