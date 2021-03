Lions Club Finale Emilia, 4 borse di studio per i diplomati di San Felice, Camposanto e Finale

CAMPOSANTO, SAN FELICE, FINALE EMILIA – Il Bando per l’aggiudicazione di n.4 Borse di Studio da 400 euro ognuna è stato distribuito ai Comuni di Camposanto, San Felice sul Panaro e Finale Emilia, che hanno concesso il loro Patrocinio, affinché i giovani diplomati nell’anno solare 2020 possano concorrere. Dopo numerose edizioni biennali in cui sono stati conferiti riconoscimenti economici ai migliori neo-laureati del territorio dei tre Comuni citati, questo anno verranno premiati per la prima volta i giovani diplomati che abbiano ottenuto le migliori votazioni (media dei voti del biennio 2019 / 2020 di scuola media superiore) e che proseguono gli studi iscrivendosi all’università (qualsiasi facoltà).

L’iniziativa vede protagonista il Lions Club Finale Emilia la cui presidentessa, Maria Teresa Benotti, ha introdotto questa innovazione con lo scopo di fornire un sostegno ai giovani, e alle relative famiglie, che devono sostenere rilevanti costi per poter frequentare l’università. Ancora una volta è comunque il “merito” che guida e determina chi saranno i vincitori. Infatti, i giovani diplomati dovranno produrre opportuna documentazione che certifichi il voto di “licenza” e la media dei voti del quarto e quinto anno di scuola media superiore, oltre a certificare l’avvenuta iscrizione ad una facoltà universitaria. Le Borse di Studio rappresentano il service più rilevante e significativo dell’anno lionistico 2020-2021 e non a caso è rivolto ai “giovani”, da sempre destinatari di iniziative, a cura del Lions Club Finale Emilia, a carattere economico, ma anche culturale e sociale quali, ad esempio, il “Poster per la Pace”, il “Progetto Vita – educazione stradale”, il “Progetto Martina – informativa medica” per citarne alcuni.

Possono concorrere tutti i giovani diplomati nell’anno solare 2020, con residenza da almeno 5 anni in uno dei tre Comuni in cui opera il Club Lions: Finale Emilia a cui sono riservate n.2 borse di studio perché più popoloso, San Felice sul Panaro e Camposanto a cui sono destinate n.1 borsa di studio per ciascun Comune. In prospettiva, questi giovani diplomati residenti nei Comuni in cui opera il Lions Club Finale Emilia, oltre ai tanti laureati premiati negli anni precedenti, potranno – ce lo auguriamo vivamente – realizzare analoghi service per le generazioni future, entrando a far parte di questo Lions Club che tanto ha a

cuore la comunità in cui opera. I vincitori del concorso verranno premiati in una convivile, in data da definirsi sulla base dell’evoluzione dell’emergenza sanitaria ancora in corso, alla presenza delle Autorità dei Comuni di Finale Emilia, San Felice sul Panaro e Camposanto.

Il Bando e la relativa domanda di partecipazione sono disponibili sui siti dei citati Comuni e presso l’Ufficio Scuola del Comune di Finale Emilia, Viale della Rinascita 6, dove devono essere depositate le richieste entro e non oltre le ore 13 del 23 aprile 2021 (referente Sig.ra Rosella Montosi e-mail montosi.rosella@comune.finale-emilia.mo.it alla quale è possibile richiedere

eventuali informazioni aggiuntive).

