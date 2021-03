“Mia moglie mi ha cacciato di casa”, ma vive solo. Multato automobilista “furbetto”

CARPI – Un uomo quarantaduenne di Carpi, sorpreso a circolare a bordo della sua autovettura in pieno centro storico, è stato sanzionato per aver violato il divieto di mobilità imposto dalle 22 alle 5, in ragione dell’emergenza sanitaria. Alla richiesta di giustificare la sua presenza, l’uomo ha tentato di persuadere i Carabinieri che l’avevano fermato assumendo un atteggiamento afflitto poiché “appena cacciato di casa dalla moglie”. Non c’è voluto molto, tuttavia, ad accertare che egli, libero professionista del posto, ha sempre vissuto da solo. A suo carico, una multa di 400 euro.

