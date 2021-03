Pirazzoli (PD):”Fontana? Auguri per l’incarico, ma delude i san prosperesi”

SAN FELICE E SAN PROSPERO- Il segretario del Partito Democratico di San Prospero Luca Pirazzoli commenta l’avvicendamento del consigliere comunale Bruno Fontana diventato vicesindaco a San Felice:

“Apprendiamo che il capogruppo di minoranza san prosperese Bruno Fontana è stato nominato assessore nel Comune di San Felice. Le innumerevoli voci degli ultimi mesi di un ennesimo rimpasto della Giunta san feliciana hanno trovato fondamento. Auguriamo buon lavoro al neo vicesindaco di San Felice, nella speranza che possa portare in quel Comune un contributo maggiore di quello offerto al nostro in questi anni. Chissà se gli elettori di “San Prospero per il cambiamento” siano stati avvisati di questa scelta perché, durante la campagna elettorale per le elezioni amministrative, il consigliere Fontana aveva garantito una sua ampia presenza all’interno della macchina comunale di San Prospero, con l’intenzione di voler migliorare la qualità di vita dei suoi concittadini.

A oggi, oltre a qualche interrogazione ed esposto alla prefettura di Modena, tutto questo non è avvenuto. Auspichiamo ci riesca, almeno, per i cittadini del comune di San Felice”.