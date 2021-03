Rimpasto nella Giunta Goldoni: entra Elettra Carrozzino e a San Felice è vicesindaco Bruno Fontana da San Prospero

SAN FELICE SUL PANARO – Rimpasto nella Giunta Goldoni: entra Elettra Carrozzino e a San Felice è vicesindaco Bruno Fontana da San Prospero. E’ la seconda volta che si cambia formazione in poco più di un anno: ad agosto c’era stato il cambio di due assessori. Ora se ne cambiano altri due.

Ancora un cambio sulla poltrona della Scuola, che a San Felice scotta dopo i risultati portati a casa fino ad ora che hanno provocato non pochi malumori tra i cittadini. A pochi mesi dalla sua nomina, infatti, molla anche Antonella Ferrari, seguendo l’esempio della ex assessora Simonetta Calzolari.

Al loro posto stavolta ci si affida a una personalità di maggiore esperienza politica: Elettra Carrozzino, già eletta nel consiglio comunale nel 2009 tra le file del centrodestra.

Entra anche Bruno Fontana, ex poliziotto come il sindaco Michele Goldoni, come lui con esperienza sindacale, oggi consigliere comunale a San Prospero, come lui a capo di una lista civica. Fontana ha lasciato l’incarico di presidente del Consiglio dell’Unione Comuni Area Nord perchè incompatibile col nuovo ruolo a San Felice, ma resta consigliere a San Prospero.

La nota del Comune:

Cambio della guardia martedì 9 marzo nella Giunta del Comune di San Felice sul Panaro. Bruno Fontana è il nuovo vicesindaco con delega a Sicurezza, Ambiente, Personale, Sistemi Informatici, Rapporti con il Consiglio comunale, mentre Elettra Carrozzino è assessore a Scuola, Politiche Giovanili, Cultura e Libere Forme Associative. Fontana e Carrozzino prendono il posto rispettivamente di Mauro Tassi e di Antonella Ferrari che hanno lasciato l’incarico per motivi personali.

Bruno Fontana, una lunga esperienza in polizia e nel sindacato, è stato presidente del Consiglio dell’Unione Comuni Modenesi Area Nord, carica da cui si è dimesso nei giorni scorsi.

Elettra Carrozzino, laureata in Scienze Politiche, è esperta di comunicazione e marketing, è stata relatrice in importanti convegni, nonché autrice e coautrice di studi, articoli e pubblicazioni.

«Vorrei ringraziare di cuore Mauro Tassi e Antonella Ferrari per lo straordinario impegno profuso al servizio della comunità in un momento così difficile – ha dichiarato il sindaco Michele Goldoni – a loro va la riconoscenza mia personale e di tutti i sanfeliciani per l’ottimo lavoro svolto. Il periodo eccezionale che stiamo vivendo, con la pandemia che non dà tregua e l’uscita di Mirandola dall’Unione Comuni Modenesi Area Nord, ci ha spinto a fare scelte straordinarie, puntando anche su Bruno Fontana che viene da fuori Comune, ma che abbiamo voluto in squadra per le ampie garanzie che dà di esperienza, professionalità e serietà. Fontana, del resto, ha una approfondita conoscenza della macchina amministrativa, essendo stato tanti anni in polizia, ma ha anche esperienza di sindacato e dimestichezza con il territorio e con l’Unione dei Comuni, di cui è stato presidente del Consiglio. Gli stessi criteri di competenza, capacità ed esperienza che ci hanno guidato nella scelta di Elettra Carrozzino. A Bruno ed Elettra vanno il caloroso benvenuto e gli auguri di buon lavoro da parte dell’Amministrazione comunale».

