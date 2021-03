SAN FELICE SUL PANARO – Crollo della Meta a San Felice, dopo 7 anni assolto definitivamente l’ex sindaco Alberto Silvestri. Assolto anche il responsabile dell’ufficio tecnico comunale Daniele Castellazzi. Si è chiuso con l’assoluzione con formula piena il processo iniziato l’indomani del terremoto del 2012, quando sotto le macerie della Meta, con la seconda scossa del 29 maggio 2012, ci fu la morte di 3 persone: Gianni Bignardi Mohamad Azarg e Kumar Pawan.

L’accusa era stata quella di aver concesso troppo facilmente la riapertura dopo la prima scossa. Accusa tramontata definitivamente.

Il capogruppo di “Insieme per San Felice”, Andrea Balboni, e il segretario del Pd di San Felice, Nicolò Guicciardi, esprimono soddisfazione per l’assoluzione con formula piena dell’ex sindaco Alberto Silvestri e del responsabile dell’ufficio tecnico comunale Daniele Castellazzi nel cosiddetto processo Meta. Ecco la loro dichiarazione:

“Oggi c’è una bellissima notizia per San Felice. Il nostro ex sindaco Alberto Silvestri e l’ex responsabile dell’ufficio tecnico comunale Daniele Castellazzi sono stati definitivamente assolti con formula piena da ogni accusa. La Corte d’appello di Bologna ha rigettato il ricorso presentato dal pubblico ministero, concludendo definitivamente una vicenda giudiziaria durata sette anni. Siamo davvero molto contenti per Alberto e Daniele. Non abbiamo mai dubitato, nemmeno un secondo della correttezza del loro operato. A loro va ancora una volta un sincero ringraziamento per il grande impegno profuso in questi anni e per aver agito nell’esclusivo interesse dei nostri concittadini, soprattutto nei momenti più difficili, affrontando dapprima l’emergenza terremoto senza risparmiarsi e successivamente il difficile percorso della ricostruzione. Un percorso impegnativo, portato avanti senza rispondere a polemiche, illazioni, maldicenze diffuse ad arte per anni, mettendo davanti alla difesa pubblica della propria reputazione le famiglie e le persone in difficoltà. Oggi tutti noi possiamo finalmente essere orgogliosi della verità!”

Anche il segretario provinciale del Partito democratico di Modena Davide Fava e il coordinatore Pd della Bassa Modenese Simone Silvestri commentano con soddisfazione il rigetto da parte della Corte d’Appello di Bologna del ricorso presentato dal pubblico ministero contro l’assoluzione con formula piena in primo grado dell’ex sindaco di San Felice Alberto Silvestri e dell’ex responsabile dell’ufficio tecnico comunale Daniele Castellazzi nel processo Meta.

Davide Fava: “Dopo ben sette anni, una vicenda giudiziaria che ha destato scalpore mediatico e attacchi politici frutto di pregiudizi arriva finalmente a conclusione. L’assoluzione con formula piena certifica che amministratori e tecnici, pur sotto pressione, hanno agito nell’esclusivo interesse della comunità, in un momento, quello dell’emergenza sisma, estremamente difficile per tutto il territorio della Bassa modenese. Come Partito democratico abbiamo atteso il corso della giustizia fiduciosi sull’operato del nostro amministratore e il procedimento giudiziario – pur se con tempi troppo lunghi – ci ha confermato in questa nostra convinzione. La ricostruzione post-sisma nella Bassa si è svolta, e si sta ancora svolgendo, nel rispetto delle regole e al servizio e per il beneficio dell’intera comunità”.

Simone Silvestri: “Ad Alberto Silvestri e a Daniele Castellazzi va ancora una volta un sincero ringraziamento per il grande impegno per San Felice e per tutta la Bassa Modenese, visto che Alberto è stato anche presidente dell’Unione dei Comuni dell’ Area Nord per 5 anni. Hanno sempre agito nell’esclusivo interesse dei nostri concittadini, soprattutto nei momenti più difficili. Hanno affrontato l’emergenza terremoto senza risparmiarsi. Si sono fatti carico per così tanti e lunghi anni dei problemi delle comunità. Hanno portato avanti il difficile e impegnativo percorso della ricostruzione post sisma costruendo insistentemente. Cercando sempre di unire, di mettere insieme energie e intelligenze. Grazie per aver dato credibilità alle istituzioni. Un esempio per l’Italia e l’Europa, come disse il presidente Mattarella”.