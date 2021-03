San Felice, dal 4 marzo cambiano gli orari della biblioteca comunale

SAN FELICE – Da giovedì 4 marzo, nel rispetto delle disposizioni del Dpcm del 2 marzo 2021 e dell’Ordinanza della Regione Emilia-Romagna del 3 marzo 2021, la biblioteca comunale “Campi-Costa Giani” di San Felice sul Panaro sarà aperta solo ed esclusivamente su appuntamento telefonico o via e-mail per prestito e restituzione documenti fino al 21 marzo, salvo diverse disposizioni. Questi gli orari: lunedì 9-13, martedì 9-13 e 15-19, mercoledì 9-13, giovedì 9-13 e 15-19, venerdì 9-13, sabato 9-12. Per concordare un appuntamento è possibile telefonare ai numeri 0535/86391, 0535/86392 o scrivere all’indirizzo biblioteca@comunesanfelice.net. Sono sospesi i servizi di accesso agli scaffali e alle sale studio, Internet, fotocopie e stampe.

