Torna a San Felice dopo il Daspo, questuante molesta denunciata, multata e mandata via

SAN FELICE SUL PANARO – A San Felice Sul Panaro la Polizia Locale durante un servizio di controllo del territorio ha individuato nei pressi della chiesa cittadina, in pieno centro una donna trentacinquenne residente a Bologna pluripregiudicata, dedita a furti e questua molesta. Lo rende noto un comunicato della Polizia Locale

La donna nota agli agenti del distretto Area Nord per svariati pregressi episodi di accattonaggio molesto, sanzionati con relativi MINI DASPO è stata accompagnata presso il Comando dove veniva accertato che nonostante fosse colpita da divieto di acceso per un anno al territorio di San Felice Sul Panaro (foglio di via obbligatorio) emesso dal Questore di Modena notificato a Giugno 2020 in seguito ai Mini Daspo redatti dagli stessi agenti della Polizia Locale dopo un assenza di diversi mesi si era ripresentata a San Felice.

Pertanto il personale della Polizia Locale provvedeva all’ identificazione della donna e a denunciarla alla Procura della Repubblica di Modena per violazione dell’Ordinanza del Questore che prevede una condanna da sei mesi ad un anno di carcere. Le veniva redatto anche un verbale per violazione delle norme covid in materia di spostamento con una sanzione di 400 euro.

Dopo la redazione e notifica degli atti la donna è stata accompagnata alla stazione ferroviaria e imbarcata sul treno con destinazione Bologna.

