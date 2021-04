Area cani Soliera: rete bucata durante lo sfalcio dell’erba

SOLIERA- Da circa tre anni, i residenti di Soliera segnalano che la rete dell’area cani viene frequentemente rotta durante lo sfalcio dell’erba, creando buchi che possono agevolare l’uscita dei cani dal recinto. Una circostanza pericolosa non solo per gli animali, ma anche per bambini e ciclisti che frequentano il vicino parco.

Se un cane scappa, aggredisce qualcuno o finisce sotto un’auto cosa succede?

In un post Facebook il Movimento 5 stelle solierese ha sottolineato nuovamente il problema:” I cittadini hanno segnalato più volte al Comune di vigilare sul lavoro svolto dai lavoratori che si occupano del taglio dell’erba ma senza risultati concreti e hanno spesso provveduto gratuitamente ad aggiustare la rete”- conclude il post.

