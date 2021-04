Carpi, Novi e Soliera, al via i controlli periodici sui trasporti eccezionali

Al via i controlli periodici sui trasporti eccezionali nel territorio dell’Unione Terre d’Argine, realizzati congiuntamente dalla Polizia provinciale e dalla Polizia locale sulla base di un accordo approvato di recente da Provincia e Unione. Ad annunciarlo è la provincia di Modena attraverso un comunicato stampa. I trasporti eccezionali diversi dai normali mezzi pesanti per peso e dimensione, devono, infatti, essere autorizzati dalla Provincia e sono regolati da specifiche prescrizioni, al fine di garantire la sicurezza stradale lungo i percorsi, compreso l’obbligo, per alcune categorie, di preavviso di transito.

Come sottolinea Patrizia Gambarini, comandante della Polizia provinciale, si tratta di un “accordo innovativo che potrà esser esteso ad altre Unioni nell’ambito della Provincia al servizio dei Comuni. Il nostro impegno resta focalizzato sulla caccia e la pesca, ma in questo caso condividiamo l’obiettivo di potenziare i controlli sul rispetto del Codice della strada e dei regolamenti specifici su questo tipo di trasporto, allo scopo di migliorare la sicurezza. Teniamo conto che lungo le strade provinciali sono presenti oltre 160 ponti, infrastrutture che durante i passaggi di mezzi di peso eccezionale devono esser adeguatamente salvaguardati”. Per Davide Golfieri, dirigente della Polizia locale dell’Unione, “la collaborazione rappresenta una opportunità in più per migliorare il presidio del territorio e la sicurezza lungo le strade del territorio. E i trasporti eccezionali, che sono abbastanza frequenti, anche per la presenza dei caselli autostradali, vanno monitorati e vigilati per aumentare la sicurezza e prevenire gli abusi”.

In media ogni anno sono oltre 400 le autorizzazioni rilasciate dalla Provincia su tutto il territorio modenese, relative a trasporti con peso superiore alle 44 tonnellate, quelle che per legge hanno l’obbligo di preavviso di transito; la comunicazione avviene anche sul portale Teonline, la piattaforma condivisa da tutte le province della Regione Emilia Romagna. Oltre a queste, la Provincia rilascia ogni anno circa mille autorizzazioni periodiche per mezzi inferiori alle 44 tonnellate, considerati eccezionali dal Codice della strada, ma senza obbligo di preavviso, come le macchine agricole o i mezzi come betoniere e autogru e mezzi industriali.

