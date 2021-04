Cavezzo, due nuovi “giardini d’inverno” all’Istituto Giacomo Masi

CAVEZZO- Gli alunni dell’Istituto Comprensivo “Giacomo Masi” di Cavezzo potranno usufruire di due nuovi “giardini d’inverno”, dalla superficie di circa ventri metri quadrati l’uno, acquistati e installati dal Comune nelle scorse settimane, in risposta a una specifica richiesta della scuola, avanzata anche alla luce delle nuove esigenze di alunni e corpo docente in tempo di pandemia.

Le due nuove strutture in legno, che si aggiungono a quella analoga già in dotazione alla scuola primaria, sono dotate di pareti in plastica removibili e consentono di ampliare l’offerta in fatto di attività didattiche svolte all’aperto, come raccomandato dalle disposizioni anti-Covid.

Il costo complessivo dei due nuovi giardini d’inverno, uno blu e uno giallo, in armonia con i colori delle pareti esterne della Primaria e della Secondaria di Primo Grado dell’Istituto “Giacomo Masi”, è stato di circa 32mila euro.

“L’intervento deciso dall’amministrazione comunale – commenta Mario Tinti, assessore alla Pubblica Istruzione – è frutto di un dialogo costante con tutte le componenti del mondo della scuola, confronto che si è intensificato nella fase di preparazione e nello svolgimento di quest’anno scolastico in tempo di pandemia, così difficile sia dal punto di vista psicologico che da quello organizzativo per gli alunni, le loro famiglie e tutto il personale scolastico”.