“L’abbandono dei rifiuti un danno per te e per il territorio”, Aimag organizza un incontro online

Mercoledì 21 aprile, ore 20:45, in diretta sulla pagina Facebook del gruppo Aimag avverrà l’incontro “L’abbandono dei rifiuti un danno per te e per il territorio”, organizzato da Aimag in collaborazione con i comuni di Camposanto, Cavezzo, Concordia sulla Secchia, Medolla, Mirandola, San Felice sul Panaro, San Possidonio e San Prospero sulla Secchia.

