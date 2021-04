Nonantola, fermato per un controllo, nascondeva hashish nell’auto: denunciato un 21enne

NONANTOLA – I Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Modena, nell’ambito dei servizi di controllo del territorio nell’abitato di Nonantola, finalizzato alla prevenzione dei reati in tema di stupefacenti, hanno identificato e denunciato alla procura della Repubblica un ventunenne carpigiano. Il ragazzo, si legge nella nota dei Carabinieri, è stato trovato in possesso di 6 g di hashish suddivisi in dosi, che nascondeva all’interno del veicolo controllato.

