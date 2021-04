Premio “Migliori tesi di laurea” per studenti residenti a Novi e Soliera

NOVI, SOLIERA, CARPI- Come ogni anno, Fondazione CR Carpi e Unimore promuovono un concorso per riconoscere il merito di tre giovani eccellenze del territorio carpigiano e assegnare loro premi del valore di 2.500 euro ciascuno, per le migliori tesi di laurea discusse presso l’Università di Modena e Reggio Emilia da studenti con residenza nei comuni di Carpi, Novi di Modena o Soliera.

Si tratta del “Premio Donata Testi” per le tesi di Area umanistica-economica, del “Premio Carlo Carapezzi” per le tesi di Area medica-biologica e del “Premio Fondazione CR Carpi” per le tesi di Area scientifico – tecnologica.

“Vogliamo dare sempre maggior importanza al riconoscimento del merito dimostrato dai giovani del territorio – tiene a sottolineare il presidente della Fondazione CR Carpi, Corrado Faglioni -. L’anno trascorso, connotato da difficoltà umane evidenti per il contesto di lockdown cui ci ha costretti il COVID, ha posto ostacoli nuovi ai giovani impegnati negli studi. Crediamo quindi che, ancor più quest’anno, il riconoscimento della Fondazione, a chi si è distinto nel percorso didattico, sia un incentivo importante per trovare nuovi stimoli e rinnovata convinzione, per aspirare ai migliori risultati nel campo degli studi e un domani sul mondo del lavoro, nel quale attendiamo giovani competenti, validi e mentalmente competitivi come lo è il contesto economico-sociale nel quale viviamo”.

“La Fondazione – ricorda inoltre il presidente Faglioni – porterà anche una laurea magistrale a Carpi, con la collaborazione di Unimore e svilupperà un polo di formazione dove poter coltivare sul territorio competenze e stimoli culturali e tecnici. Anche questa nuova iniziativa – conclude il presidente – sarà volta a ricercare l’eccellenza, la quale è un’aspirazione che si coltiva sin da giovani, e a essa è necessario tendere per migliorare sé stessi, il mondo che ci circonda e le persone che vivono accanto a noi.”

“Siamo molto grati alla Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi che, anche in un anno tanto complesso, connotato dal perdurare dell’emergenza pandemica – afferma Carlo Adolfo Porro, rettore dell’Università di Modena e Reggio Emilia – ha deciso di rinnovare la ormai apprezzatissima tradizione del premio per le migliori tesi di laurea discusse nell’anno 2020. Un segno tangibile del sincero spirito di collaborazione tra Ateneo e Territorio“.

I requisisti per la partecipazione al bando sono: la residenza, alla data della laurea, nei comuni di Carpi, Novi di Modena e Soliera; il conseguimento di una laurea magistrale o a ciclo unico nel corso dell’anno solare 2020 e una tesi particolarmente meritevole per quanto riguarda aspetti innovativi e/o sperimentali e una concreta ricaduta nell’ambito di studio.

La votazione non deve essere inferiore a 110/110 e la votazione media degli esami (pesata sui cfu) non inferiore a 28/30.

Per maggiori informazioni, il bando completo può essere consultato su www.fondazionecrcarpi.it e su www.unimore.it