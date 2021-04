San Felice, chiesti aiuti alla Regione in seguito alle gelate di aprile

SAN FELICE – Il Consiglio comunale di San Felice sul Panaro, lo scorso 14 aprile, ha approvato all’unanimità una mozione presentata dal gruppo di maggioranza “Noi Sanfeliciani”, nella quale si chiede al sindaco Michele Goldoni e alla Giunta comunale di attivarsi per segnalare agli enti preposti la situazione di calamità che ha colpito San Felice sul Panaro per la “delimitazione della zona in modo che possano essere attivati tutti i benefici di legge per l’integrazione del reddito e gli sgravi competenti”.

Nei giorni scorsi, infatti, si legge nel comunicato stampa diffuso dal Comune di San Felice, l’eccezionale ondata di freddo, del tutto anomala per il mese di aprile, con brina, gelo e minime sotto lo zero, che ha interessato il territorio sanfeliciano, ha colpito duramente diverse colture tipiche del territorio, provocando molti danni e mettendo in seria difficoltà i produttori agricoli.

Il sindaco Michele Goldoni quindi ha inviato una lettera all’assessorato e alla direzione regionale a Agricoltura e Agroalimentare, Caccia e Pesca sollecitando tempestivi interventi a favore delle imprese agricole sanfeliciane colpite, sulla base del Decreto Legislativo numero 102 del 29 marzo 2004, che prevede aiuti finanziari a sostegno delle aziende danneggiate.

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017