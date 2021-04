San Felice, in arrivo nuovi arredi e attrezzature per il centro sportivo di via Garibaldi

SAN FELICE SUL PANARO – La Giunta comunale di San Felice sul Panaro ha approvato lo scorso 25 marzo il progetto che prevede l’acquisto di attrezzature e arredi per il centro sportivo comunale di via Garibaldi. Saranno investiti complessivamente 215mila euro, per dotare la struttura di tabelloni elettronici per i punteggi, canestri per il basket, reti per la pallavolo, porte per il calcetto, ma anche di una tribuna per gli spettatori, o più banalmente di panche e appendiabiti per gli spogliatoi, arredi per gli uffici e per il bar che verrà allestito nel centro di via Garibaldi e sarà al servizio di spettatori, atleti e società sportive.

Il progetto prevede il recupero di tre biliardi già presenti nella struttura mentre altri tre saranno acquistati per realizzare una sala biliardi. Il centro sportivo sarà dotato anche di una piccola sala pesi, e saranno acquistate attrezzature per la ginnastica e per le arti marziali. Previsti inoltre interventi come la collocazione di pellicole anti abbagliamento per proteggere gli atleti dal sole e di inferiate anti urto per difendere le vetrate dalle pallonate.

“Siamo molto soddisfatti – ha dichiarato il consigliere comunale con delega allo Sport Paolo Pianesani – ringrazio l’Ufficio tecnico del Comune per l’ottimo lavoro svolto, la Polisportiva Unione 90 per la collaborazione e tutte le associazioni sportive per il confronto costruttivo: è stato un lavoro di piena condivisione”.

Di seguito, alcune foto del centro sportivo, realizzate da Giorgio Bocchi:

