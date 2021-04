San Felice, un nuovo progetto per Cherif

SAN FELICE – Ha un nuovo progetto Cherif El Bakkali, il ragazzo che nel 2017, a 29 anni, aveva deciso di intraprendere un viaggio intorno al mondo in bicicletta, che doveva portarlo ad attraversare ben 77 diversi paesi in sette anni. A due anni dalla partenza, nel 2019, Cherif aveva, però, deciso di interrompere il proprio percorso, intrapreso per “portare un messaggio di pace, speranza e di positiva convivenza in un mondo che non abbia nè muri nè barriere“, in Nuova Zelanda. Causa: l’amore. Aveva, infatti, conosciuto Bridget e, dopo alcuni mesi di combattimento interiore tra la voglia di continuare il proprio viaggio e quella di stare al fianco di Bridget, quest’ultima aveva prevalso. “Come si suol dire, al cuore non si comanda: ed è proprio vero. Il mio cuore ormai si è perso per lei”, aveva commentato Cherif. Ora, a due anni dalla decisione di fermarsi in Nuova Zelanda, Cherif, che, con la Croce Rossa di Sassuolo, fu tra i primi a prestare aiuto alla comunità di San Felice, in seguito al terremoto del 2012 (tanti lo ricordano anche per le attività in ludoteca o di guardia notturna in quei giorni del post sisma e per aver fatto tappa, all’inizio del suo viaggio, anche in paese), ha deciso di intraprendere una nuova attività. Sul suo profilo Facebook, infatti, è apparsa una foto che sembra indicare la prossima apertura di un ristorante che cucinerà specialità italiane.

