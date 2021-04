Vandalismo all’autostazione di Finale Emilia, la Lega ringrazia i Carabinieri

FINALE EMILIA – Attraverso una nota stampa, Davide Romani, referente provinciale Lega Salvini Premier, e Agnese Zaghi, capogruppo consiliare Lega Salvini Premier nel Consiglio comunale di Finale Emilia, ringraziano i Carabinieri per l’intervento che portato all’identificazione e alla denuncia dei tre minorenni colti sul fatto mentre stavano imbrattando l’autostazione di Finale con gli estintori. Di seguito, la nota dei due esponenti della Lega:

“Teniamo a ringraziare i Carabinieri per l’intervento che ha portato all’identificazione e alla denuncia dei tre minorenni colti sul fatto mentre stavano imbrattando l’autostazione di Finale con gli estintori. Grazie all’attento e costante monitoraggio del territorio e alla tempestività e professionalità della loro azione, i militari dell’Arma continuano a garantire la sicurezza della comunità. Questo intervento risulta inoltre particolarmente importante dal punto di vista del senso civico. Derubricare infatti tali azioni a semplici bravate sarebbe un errore: i nostri giovani si devono rendere conto della gravità e del danno collettivo che portano con sé atteggiamenti come questi, che prendono di mira il patrimonio di tutti e impongono un ripristino sempre a spese di tutti. Capire che ad ogni azione corrispondono conseguenze rappresenta una importante lezione civica e una presa di coscienza del valore del bene comune, così che i ragazzi siano responsabilizzati nei confronti di sé stessi e della collettività. Ringraziamo l’Arma dei Carabinieri per l’impegno costante e quotidiano per il bene della nostra comunità”.